I tifosi del Catanzaro tra i più presenti in trasferta. Ecco la classifica delle squadre di serie B

i numeri

I tifosi del Catanzaro si confermano ai primi posti nella classifica di presenze nelle partite in trasferta della squadra giallorossa. A testimoniarlo sono i numeri raccolti dal sito specializzato StadiaPostCards.com. La graduatoria vede in testa il Bari con una media di 1.124 sostenitori al seguito dopo 11 partite di campionato. Al secondo posto ci sono proprio le Aquile con una media di 1.050 spettatori sempre in 11 partite. Il terzo gradino del podio è occupato dalla Salernitana con una media di 914 sostenitori al seguito della compagine granata. Il Cosenza, altra calabrese del torneo cadetto, è 12esimo (in 12 gare) con una media di 498 spettatori.

La media spettatori in trasferta

Bari 1124 Catanzaro 1050 Salernitana 914 Palermo 905 Mantova 865 Modena 728 Brescia 671 Reggiana 628 Sampdoria 592 Pisa 577 Cesena 558 Cosenza 498 Spezia 488 Cremonese 485 Juve Stabia 453 Carrarese 421 Sassuolo 176 Frosinone 123 Cittadella 100 Sudtirol 44

