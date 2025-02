Ielapi commissario regionale di Anief Dipartimento Cisal Fpc

,a nomina

LAMEZIA TERME La Cisal consolida la sua struttura organizzativa nel comparto Scuola rafforzando la compenetrazione con Anief; questo attraverso la nomina di Francesco Ielapi a Commissario Regionale della Calabria di Anief Dipartimento Cisal Fpc in un contesto in continua evoluzione come quello, appunto, dell’Istruzione e della Ricerca. Il percorso pluriennale di Ielapi nel mondo della Scuola e la sua competenza nelle dinamiche sindacali e dei servizi correlati costituiscono elementi preziosi per rafforzare il dialogo con le istituzioni e sostenere le esigenze del personale scolastico, attraverso una struttura già ben radicata sul territorio calabrese e destinata a un’ulteriore articolazione a conferma di una sempre più stretta, collaborazione e sinergia tra la struttura confederale e federazione di categoria. “Questa nomina rappresenta la continuità dell’impegno della CISAL e di ANIEF nel consolidare la presenza sul territorio e nell’assicurare una rappresentanza efficace nel settore della Scuola, anche in vista dell’importante appuntamento delle elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto ‘Istruzione e Ricerca’ dell’aprile prossimo”, ha dichiarato Massimo Blasi, Segretario confederale Cisal. “La professionalità e l’esperienza di Francesco Ielapi contribuiranno a gestire le sfide attuali e future che il comparto scuola sta affrontando e sarà chiamato ad affrontare in Calabria”.

