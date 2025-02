Precipita da una finestra, il figlio del senatore Mario Occhiuto è in condizioni gravissime

la tragedia

COSENZA Tragedia a Cosenza. Francesco Occhiuto, uno dei figli del senatore e già sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, è precipitato dalla finestra dell’abitazione in viale Giacomo Mancini. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Il giovane, nipote dell’attuale governatore della Calabria, dovrebbe raggiungere in elisoccorso il policlinico di Catanzaro, al centro regionale per la ventilazione extracorporea (Ecmo).

