Cosenza, Alvini: «Palermo squadra forte, ma i miei ragazzi sono legati alla maglia e daranno tutto»

calcio serie b

COSENZA «Il Palermo è una squadra composta da calciatori di qualità, costruita per essere promossa in serie A. Noi dovremo opporci a questo avversario puntando sulle nostre qualità, i ragazzi sono legati alla maglia, così come l’intero staff. Dovremo mettere in campo aggressività e dinamismo, equilibrio e attenzione. Daremo tutto». Ha presentato così Massimiliano Alvini la sfida di domani pomeriggio allo stadio “San Vito Marulla” tra il suo Cosenza e il Palermo. Una sfida a questo punto decisiva in ambito salvezza, se non dovessero vincere i Lupi dovrebbero probabilmente dire addio alle già residue chance di mantenere la categoria. Ma non sarà facile, considerato il valore dell’avversario di turno. Contro i rosanero non saranno a disposizione gli infortunati Florenzi, Cruz e Noviello, mentre Zilli e Garritano sono usciti un po’ malconci dalla sfida del “Menti” contro la Juve Stabia. Rientrerà dalla squalifica Mazzocchi che potrebbe ritrovare un posto dall’inizio in attacco.

