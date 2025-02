Trasporto pubblico, possibili disagi a Cosenza per lo sciopero generale di lunedì 24 febbraio

tpl

COSENZA In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 della legge 146/90 e successive modifiche di cui alla L. 83/2000, si informa l’Utenza che l’organizzazione sindacale Usb ha proclamato per lunedì 24 febbraio 2025 uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale a cui ha aderito il coordinamento regionale Usb-Lavoro Privato. Le modalità dello sciopero comunicate dal coordinamento regionale Usb sono le seguenti: “Personale Viaggiante e di Esercizio-24 Ore”. Durante lo sciopero il servizio verrà garantito nelle seguenti fasce orarie: mattina 5.00/8.00 sera 18/21. «Si precisa che tale sigla sindacale non è presente in Amaco – si legge in una nota firmata dal direttore Francesco La Valle -, ma singoli lavoratori dell’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero aderire allo sciopero. Pertanto potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio di linea in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile. A completamento dell’informazione, ai sensi di legge, si precisa che le motivazioni per le quali la organizzazione sindacale ha indetto lo sciopero sono le seguenti: “Per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/2027 ai sensi dell’art.3 c.2) Ccnl 28 112018”».

