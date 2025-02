Murano fa sorridere il Crotone. Una sua doppietta stende il Monopoli

calcio serie c

CROTONE Jacopo Murano fa sorridere il Crotone di Emilio Longo. Una sua doppietta permette infatti agli Squali di battere allo “Scida” il Monopoli. 2-0 il risultato finale. Una gara ben giocata dai rossoblù, padroni del campo e apparsi mai in difficoltà di fronte alle avanzate degli ospiti.

Al 15’ Crotone vicino al vantaggio con Murano che prova ad approfittare di un errore del portiere ospite ma è lo stesso Vitale che rimedia e salva la sua porta. Cinque minuti dopo i pitagorici colpiscono la traversa con una girata di Vitale dal limite dell’area. Al 26’ Gomez va giù in area ma l’arbitro lascia proseguire. Ma il gol dei padroni di casa è nell’aria e arriva al 32’ grazie a Jacopo Murano che servito dalla destra da Joao Silva, con un piattone preciso supera Vitale per 1-0. Il tempo si chiude con i rossoblù di Longo in vantaggio. Al 63’ Murano sfiora la doppietta, salva Vitale. Ma la seconda gioia personale dell’attaccante pitagorico è solo rimandata. Al 71’ cross dalla sinistra di Vitale e colpo di testa vincente di Murano. Per lui quarto gol in quattro gare. Da qui alla fine non succede più molto. Finisce 2-0.

Il tabellino

CROTONE: Sassi; Guerini (17’st Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Groppelli; Gallo, Vinicius (39st Schirò); Silva (39’st Ricci), Murano (34’st Stronati), Vitale; Gomez. A disp.: D’Alterio, Martino, Cocetta, Pirasi, Cantisani, Vilardi, Oviszach. All. Longo

MONOPOLI: Vitale; Viteritti, Miceli, Miranda (29’st Contessa); Valenti (9’st Cristallo), De Risio, Battocchio (9’st Bulevardi), Falzerano, Greco; Sylla (1’st Yeboah), Bruschi (21’st Pellegrini). A disp. : Albertazzi, Sibilano, Calvano, Bizzotto, Cristallo, Cellamare, Scipioni. All. Colombo

ARBITRO: Calzavara di Varese

RETI: 32’pt e 26’st Murano (C)

NOTE: ammoniti: Sylla (M), Di Pasquale (C), Valenti (M), Bulevardi (M), Gallo (C), Falzerano (M). Spettatori: 4.252

