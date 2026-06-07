Sorpreso con 100 kg di droga nel congelatore e nel furgone, arrestato

il maxi sequestro

MILANO La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 42 anni, incensurato, per la detenzione di un ingente quantitativo di cocaina, hashish e ketamina. Nell’ambito dell’ attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’hinterland milanese, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano hanno pianificato una serie di servizi nei comuni di Arese, Senago e Garbagnate Milanese per individuare un mezzo intestato a una ditta di noleggio segnalato come utilizzato da una persona attiva nel traffico di sostanze stupefacenti. Dopo vari appostamenti e controlli durati diversi giorni, nei giorni scorsi gli agenti hanno notato un furgone dalle caratteristiche del tutto compatibili transitare nel comune di Arese con alla guida un uomo che si muoveva con fare guardingo. Una verifica ha permesso di accertare come il furgonato fosse effettivamente intestato ad una ditta di noleggio, e si è, quindi, deciso di procedere al controllo. Alla guida è stato identificato un italiano di 42 anni, incensurato, il quale ha manifestato subito un forte nervosismo.

La droga sequestrata

La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare nel vano posteriore due borsoni contenenti diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 45 kg oltre a 3 kg di ketamina. La perquisizione è stata estesa all’abitazione di Senago (MI) dove, all’interno dell’armadio nella camera da letto, sono stati ritrovati circa 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti. Nella cantina, dentro un congelatore, sono stati ritrovati e sequestrati centinaia di panetti di hashish per circa 50 kg, oltre a materiale per il confezionamento. L’Italiano, incensurato, è stato quindi tratto in arresto per la detenzione delle sostanze stupefacenti e portato presso la casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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