Arrestati per errore e risarciti: i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria tra i primi per casi – GRAFICO

i dati

Arrestati per errore e quindi risarciti. Sono 552 le persone che nel 2024 sono state risarcite dallo Stato per ingiusta detenzione, per un ammontare di circa 27 milioni di euro. Dal 2018 sono state accolte il 75% delle richieste presentate e sono stati sborsati 220,5 milioni. Cifre da capogiro contenute nell’ultima relazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio al Parlamento. Dalle tabelle emerge che il distretto giudiziario in cui si verifica il maggior numero dei casi è quello di Catanzaro: nel 2024 sono state 110 le richieste di risarcimento accolte. A seguire Palermo (53) e Roma (52), Reggio Calabria e Bari (42). La relazione evidenzia come i distretti che hanno dovuto spendere di più sono Palermo (4,78 milioni di euro), Reggio Calabria (4,54 milioni), Catanzaro (4,27 milioni) e Roma (3,49 milioni).





