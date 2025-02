Lamezia, Più Europa in sostegno di Doris Lo Moro: «Condivisione di valori e obiettivi»

il percorso

LAMEZIA TERME Il coordinamento regionale di “Più Europa – con Emma Bonino” è lieto di annunciare la propria partecipazione ai tavoli programmatici a sostegno della candidatura di Doris Lo Moro a Sindaco di Lamezia Terme. L’adesione – si legge in una nota – nasce dalla condivisione di valori e obiettivi che si ritengono fondamentali per il futuro della città: una visione profondamente europea, capace di coniugare sviluppo, innovazione e diritti, senza mai dimenticare le persone più fragili e le fasce della popolazione a rischio di esclusione. “Parteciperemo con convinzione ai tavoli di lavoro, portando il nostro contributo sui temi che contraddistinguono da sempre il nostro impegno politico. Crediamo che Lamezia Terme possa e debba essere una città più inclusiva, sostenibile e aperta alle opportunità che l’Europa offre. Vogliamo lavorare affinché il governo cittadino sia in grado di mettere al centro i bisogni delle persone, garantendo servizi efficienti, un’amministrazione trasparente e una concreta attenzione ai diritti di tutti i cittadini.”

Il gruppo politico, guidato in Calabria dal referente Fabio Signoretta aggiunge: “Nei prossimi giorni inizieremo un percorso di iniziative che ci porterà a toccare con mano le criticità e le potenzialità del territorio al fianco dei nostri iscritti, avviando un dialogo diretto con la cittadinanza. La prima tappa sarà una visita alla struttura ospedaliera della città, per approfondire le problematiche legate alla sanità locale e individuare proposte concrete per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Successivamente, visiteremo il campo rom di Scordovillo, un’area che rappresenta una delle sfide più urgenti sul fronte dell’inclusione sociale, con l’obiettivo di avanzare soluzioni volte a garantire percorsi di integrazione efficaci. Siamo certi che Doris Lo Moro, da sempre attenta alle battaglie del mondo radicale ed europeista, saprà valorizzare queste istanze non solo nel proprio programma elettorale, ma soprattutto nei prossimi cinque anni di governo. La nostra presenza ai tavoli programmatici rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla costruzione di un’amministrazione che guardi al futuro con coraggio, competenza e responsabilità”.

