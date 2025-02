Falerna, «divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano». Esito “sfavorevole” delle analisi

il caso

FALERNA Il Comune di Falerna ha informato la cittadinanza che, a seguito di controlli sulla rete idrica, è stato disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano nel centro abitato di Falerna Marina fino a nuova comunicazione. I cittadini sono stati invitati a rispettare questa disposizione per la tutela della salute pubblica. La decisione del primo cittadino arriva dopo la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con la quale «a seguito dei prelievi in data 25/02/2025 di campioni di acqua destinata al consumo umano, presso il punto di preteso di Piazza della solidarietà, il laboratorio Arpacal, Settore Bionaturalistico e tossicologico di Catanzaro ha comunicato il 26/02/2025 all’Asp l’esito “sfavorevole” delle analisi effettuate sui campioni di cui sopra, in particolare sono state riscontrate le seguenti non conformità: colore>10 Hazen; torbidità 5.5 e ferro valore 860ùg/L». L’Asp ha valutato il potenziale pericolo per la salute umana e ha proposto al sindaco di Falerna, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l’adozione di apposita ordinanza per limitare, con urgenza, l’uso dell’acqua per uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, stoviglie e utensili da cucina, biberon, contenitori per alimenti ecc. L’acqua può invece essere usata per la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitari.

