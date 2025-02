Violenza di genere, la legge della Giunta regionale assunta a maggioranza come testo base

dal consiglio

REGGIO CALABRIA Si è riunita la Terza Commissione Sanità, Attività sociali, culturali e formative del Consiglio regionale. L’organismo consiliare ha approvato all’unanimità la proposta di legge recante “Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2025, n. 6 – Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”: si tratta di una norma, proposta dalla presidente della Commissione, Pasqualina Straface (Fi) che estende la proroga anche alle graduatorie dei concorsi per posti a tempo determinato. La Commissione ha poi avviato l’esame abbinato della proposta di legge n. 362/12^, di iniziativa della Giunta regionale, recante “Norme per il contrasto alla violenza di genere”, e la Pdl n. 345/12^, di iniziativa di Amalia Bruni (Pd), recante “Prevenzione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e loro figli”, approvando a maggioranza di adottare come testo base quello della proposta di legge della Giunta. Avviato infine anche lo studio della proposta di legge recante “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale delle malattie reumatologiche e per l’attuazione della Rete reumatologica regionale”. Ai lavori della Commissione hanno fornito il loro contributo i delegati del Dirigente generale del Dipartimento regionale Salute e Welfare.

