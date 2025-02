Casali del Manco, approvate le aliquote Irpef e Imu

l’annuncio

CASALI DEL MANCO Per quanto riguarda l’IRPEF, la soglia di esenzione è sempre fissata a 20.000 euro. Saranno, pertanto, centinaia i lavoratori e le lavoratrici che nel 2025 non dovranno pagarla. L’aliquota rimane sempre allo 0,50%. Invariato anche le aliquote IMU 2025 rispetto allo scorso anno. Licenziate con 7 voti favorevoli e 3 astenuti, le aliquote IRPEF e IMU che rimangono le stesse rispetto allo scorso anno. Il primo intervento previsto dalla manovra fiscale riguarda l’addizionale IRPEF, per la quale viene mantenuta la soglia di esenzione per tutti coloro che hanno un imponibile inferiore o pari a 20 mila euro. Per tutti gli altri contribuenti l’aliquota è fissata sempre allo 0,5%. In manovra nessun ritocco alle aliquote IMU: l’aliquota per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze è fissata allo 0,5%; sui fabbricati diversi dall’abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica) l’IMU è fissata allo 0,9%; l’IMU sui fabbricati di categoria D è pari allo 0,9%; sulle aree fabbricabili è sempre dello 0,9%; esenti dal pagamento dell’IMU sono, invece, coloro che possiedono terreni agricoli. “Siamo soddisfatti di non aver previsto aumenti della pressione fiscale senza incidere sulla qualità e sulla quantità dei servizi pubblici erogati dall’Ente” – hanno spiegato il Sindaco Francesca Pisani e il Consigliere delegato ai tributi Emma Orrico. In un periodo storico caratterizzato da un’inflazione e da un caro bollette molto impattante, noi stiamo cercando di fare quanto è nelle nostre possibilità affinché vengano aiutate le persone più in difficoltà. Continueremo, ovviamente, a lavorare in questa direzione.”