Catanzaro, Mancuso: «Centrodestra pronto. Fiorita rifletta se è il caso di andare avanti così»

i nodi della politica

CATANZARO «Non abbiamo la presunzione di dettare le regole o di imporre una politica, ma vogliamo, insieme agli altri componenti del centrodestra, mantenere un’unità per guardare con più speranza al futuro della città, del territorio e della Calabria». Lo ha detto il commissario della Lega Calabria, Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale, con riferimento alla situazione politica a Catanzaro, nel corso di un’iniziativa del Carroccio nel capoluogo calabrese. Al centro dell’attenzione, l’esito dell’ultima seduta del Consiglio comunale, che ha registrato l’approvazione del bilancio della Giunta Fiorita, con soli 14 voti, ma anche qualche smagliatura nel centrodestra all’opposizione. «Abbiamo fatto un documento per ribadire – spiega Mancuso – che il centrodestra è unito e che chi ne fa parte deve dimostrarlo. Nonostante alcuni consiglieri fossero assenti, il bilancio ha avuto 14 voti favorevoli e 3 astenuti. Quindi, dobbiamo prendere atto della realtà, non possiamo ancora dire che abbiamo i numeri per far cadere questa amministrazione, ma dobbiamo stimolare la coscienza di chi sta governando perché una situazione così negativa in città non c’è mai stata, e chiedergli se ci sono ancora le condizioni per andare avanti. Non possiamo permettere che una maggioranza venga racimolata ogni giorno. La città merita di più, e la situazione attuale non è mai stata così negativa. La politica deve riflettere sulle sue azioni e rispondere alle esigenze dei cittadini. Se il sindaco ritiene di poter andare avanti, che vada avanti. Alla fine – afferma ancora il commissario della Lega calabrese – saranno gli elettori a decidere quando ci sarà l’opportunità di andare al voto. Se il sindaco dovesse decidere di dimettersi, noi siamo pronti ad affrontare la competizione elettorale. I tre partiti di centrodestra sono pronti, manca solo scegliere il candidato a sindaco, ma su questo non vedo problemi».

Il dibattito sulla sanità a Catanzaro

Altro tema sul tavolo della politica catanzarese è quello delle polemiche su un presunto ridimensionamento della sanità in città rispetto ad altri territori, come Cosenza: secondo Mancuso «sulla questione della cardiologia e dell’emodinamica non c’è alcun rischio di soppressione, dato che i numeri sono tali da renderle indispensabili. La possibilità di aprire un’emodinamica a Crotone è stata un’idea che ho proposto io all’inizio della legislatura regionale, e credo che sia legittimo farlo dove c’è un pronto soccorso attrezzato. Non penso – prosegue il commissario regionale della Lega – che le strutture di Catanzaro siano a rischio, anzi, dobbiamo concentrarci sul nuovo ospedale che riunirà tutti i reparti in un’unica sede. Questo permetterebbe anche di razionalizzare le risorse, come ad esempio l’emodinamica. Ho già parlato con Occhiuto e il progetto del nuovo ospedale deve essere una priorità, anche se ovviamente richiederà del tempo. L’importante è che si inizi finalmente». Quanto alla vicenda Sant’Anna Hospital, Mancuso osserva: «Siamo tutti consapevoli che la sanità pubblica ha bisogno di una programmazione più chiara e seria. Personalmente, credo che 49 posti letto di cardiochirurgia in Calabria siano sufficienti, ma, se necessario, la parte privata può integrare l’offerta. La chiusura del Sant’Anna è dovuta alla sua impossibilità di adempiere agli standard amministrativi e sanitari necessari per il rinnovo dell’accreditamento. Spero che, una volta fuori dal commissariamento, potremo riqualificare questa struttura, che rappresenta un’opportunità sanitaria e occupazionale per il territorio». (a. cant.)

