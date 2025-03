Super Pirossigeno Cosenza, espugnato il PalaScaloria di Manfredonia con un netto 5-2

futsal serie a

Vittoria dal sapore dolcissimo per la Pirossigeno Cosenza, la prima di Daniel Ibañes da quando siede sulla panchina rossoblù. Il quintetto bruzio espugna il PalaScaloria di Manfredonia con un netto 5-2 compiendo un bel balzo in classifica. La rete di Pedrinho e le doppiette di Cabeça e del rientrante Trentin consentono ai lupi di scavalcare momentaneamente sia il Vitulano Drugstore battuto oggi che l’Italservice Pesaro. Ora la sosta di campionato. Alla ripresa al PalaCosentia ci sarà il match con la Feldi Eboli. Sono gli ospiti i primi a rendersi pericolosi con il colpo di testa di Cabeça su lancio millimetrico di Del Ferraro, facile per Caio. Poco dopo strepitoso intervento del portiere di casa sulla puntata ravvicinata di Marchio. Manfredonia avanti al sesto con un gol beffardo dei padroni di casa causato dalla rimessa laterale calciata da Canal e deviata in porta involontariamente da Del Ferraro. Reazione rossoblù affidata alla conclusione di Pedrinho bloccata da Caio. E’ proprio il 30 della Pirossigeno, alla prima marcatura stagionale, a fare 1-1 ribadendo in rete una corta respinta del portiere del Manfredonia sul sinistro di Felipinho. Tutto vanificato dal nuovo vantaggio dei pugliesi firmato da Barbieri. Girandola di emozioni continue: il quintetto di Ibañes perviene nuovamente al pari con un gioiello di Cabeça, che da posizione impossibile trafigge Caio. Il bomber brasiliano si ripete al 16′ con una sassata impressionante permettendo così ai lupi di ribaltare il parziale. In chiusura di primo tempo Del Ferraro sventa un tentativo di Andrè Ferreira. Si va al riposo con il Cosenza avanti tre reti a due. Il secondo tempo si apre con il tentativo timido di Canal disinnescato da Del Ferraro. Stessi protagonisti un minuto dopo: stavomanfredolta il portiere rossoblù deve sfoderare i suoi riflessi per impedire all’avversario di batterlo. Spinge il Manfredonia e Murgo, da posizione defilata, stampa un tiro sul palo. Al 7′ si accede ancora Cabeça, che salta secco Lucho e costringe Caio alla parata di piede. Ripartenza pericolosissima della Pirossigeno sull’asse Bavaresco-Mateus-Cabeça ma la difesa sipontina si salva. A sei minuti dal termine arriva il poker ospite realizzato da Trentin, rientrato proprio oggi dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori per qualche partita. Il brasiliano la chiude con la doppietta personale, approfittando di un pallone recuperato sul possesso del Vitulano Drugstore sbilanciato in avanti con il powerplay e la porta sguarnita. Risultato finale 2-5.

Il tabellino

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-PIROSSIGENO COSENZA 2-5 (pt 2-3)

MANFREDONIA: Caio, Lucho, Murgo, Barbieri, Canal. Fiotta, Manzella, Giannattasio, Kullani, Djelveh, Andrè Ferreira, Nenna. All. Moura

COSENZA: Del Ferraro, Marchio, Bavaresco, Mateus, Cabeça. Lo Conte, Adornato, Trentin, Felipinho, Jefferson, Restaino, Pedrinho. All. Ibañes

ARBITRI: Giovanni Zannola di Ostia Lido, Marco Moro di Latina. CRONO: Matteo Ottaviani di Trieste.

MARCATORI: 05’47” pt (aut.) Del Ferraro (M), 07’08” pt Pedrinho (C), 08’57” pt Barbieri (M), 10’55” pt e 16’00” pt Cabeça (C), 13’12” st Trentin e 17’40” st (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 17:00 al PalaScaloria di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 15’51” pt Jefferson (C), 16’59” pt Murgo (M), 18’31” pt Lo Conte (C), 00’37” st Canal (M), 07’12” st Mateus (C).