Bilancio, sanità ed Europa. «I pensieri della domenica» di Nicola Fiorita

CATANZARO Un lungo post sul proprio profilo facebook per rivendicare i risultati raggiunti alla guida della città di Catanzaro, il sindaco Nicola Fiorita si rivolge ai cittadini e rilancia sull’impegno messo in campo fino ad oggi. «L’arroganza e il rancore non pagano mai. Chi voleva sovvertire un voto democratico solo per spirito di rivalsa oppure per assicurarsi postazioni future è rimasto deluso. I cittadini, nel ballottaggio, hanno votato un sindaco, il loro sindaco. L’approvazione del bilancio è una buona cosa che ci permette di proseguire nello sforzo che stiamo compiendo, più con il cuore che con i soldi (ce ne hanno lasciati pochini i nostri predecessori). I risultati cominciano ad arrivare e, statene certi, saranno sempre più numerosi e visibili». Il sindaco poi si sofferma sul «commovente ritorno di don Mimmo Battaglia nella sua Catanzaro (tra qualche mese ne diventerà cittadino onorario), poi l’omaggio a Mario Foglietti, altrettanto commovente, al Politeama». La domenica è il giorno del relax, da dedicare anche alla lettura dei giornali. Fiorita pensa alle edicole in crisi e annuncia un sostegno del consiglio comunale, su proposta bipartisan, con «una mozione che impegna l’amministrazione a trovare forme di sostegno per le edicole cittadine».

Un passaggio del Fiorita pensiero è dedicato alla sanità. «Non amo le guerre di campanile, mi sento calabrese e ritengo che solo quando ci sentiremo un’unica regione la Calabria potrà volare. Ma questo non significa che si debba penalizzare la nostra città, privandola di prerogative che erano già consolidate. Chiederò al presidente Roberto Occhiuto un chiarimento su tutte le questioni che riguardano il nostro sistema ospedaliero: lo stato di attuazione del processo di integrazione delle due aziende, il secondo pronto soccorso, i fondi per il nuovo ospedale, il destino del Sant’Anna Hospital, la questione dell’emodinamica del Pugliese e tanto altro». Infine la chiosa, «il 15 marzo sarò in piazza, con tanti altri sindaci e cittadini, a difendere quel che resta del sogno europeo. L’Europa non è un luogo geografico, è il nostro futuro. Senza saremmo piccoli e soli. E anche un po’ più poveri (di soldi, di idee, di democrazia)». (redazione@corrierecal.it)

