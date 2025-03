Simeri Crichi, lo sfogo di Zicchinella: «Se sei un sindaco libero, le forze contrarie al cambiamento ti combattono»

l’affondo

SIMERI CRICHI «Quotidianamente ricevo messaggi, telefonate, incontro personalmente cittadine e cittadini che mi sottopongono i più disparati problemi. In un comune gestito con approssimazione, specie negli ultimi anni, se ne sono accumulati di ritardi! Ci sono temi per i quali Simeri Crichi sconta un ritardo ventennale. Pensiamo solo al fatto che è il solo comune costiero calabrese, forse veramente l’unico, a non avere neppure un metro di lungomare. Solo per dirne una. Oppure uno dei pochi comuni a non avere speso un euro per la ristrutturazione delle scuole. Eppure abbiamo una popolazione scolastica di oltre 600 alunni e studenti, e negli ultimi 10 anni sono arrivate risorse copiose che hanno sfruttato anche comuni con 10 alunni!». E’ quanto sostiene, in una nota, il sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella.

«E mentre con la mia fantastica Squadra Amministrativa e con tutti gli Uffici Comunali cerchiamo quotidianamente di dare le giuste risposte, qualcuno, a cui non interessa il bene comune, ha prodotto, in quantità industriale, denunce su denunce. Dal giorno dopo la vittoria. Procura, Prefettura, Autorità Nazionale Anti Corruzione, Corte dei Conti. Ovunque. Quotidianamente gli uffici, da oltre un anno, sono impegnati a produrre documentazione. Anche più volte. Non mi preoccupa questo. Non ho nulla da nascondere! Mi preoccupa invece il tempo che stiamo giustamente sottraendo alla attività amministrativa. C’è qualcuno che punta alla paralisi amministrativa, evidentemente non accentando il responso delle urne. Viviamo in una Regione dove se sei un sindaco libero, autonomo, intraprendente e onesto, le forze contrarie al cambiamento ti combattono senza esclusione di colpi. Diventi un pericolo sia per chi avrebbe voluto perpetrare l’allegra gestione della cosa pubblica, sia per chi ha ambizioni politiche e ti percepisce come un ostacolo da abbattere con ogni mezzo», si legge ancora.

«Andremo avanti, a testa alta, perseguendo sempre e comunque il cambiamento, che serve come il pane in un comune dalle tante potenzialità inespresse come quello di Simeri Crichi che finalmente sta avendo la visibilità positiva che i suoi cittadini meritano!», conclude Zicchinella. (redazione@corrierecal.it)

