Cremonese-Catanzaro, al via la prevendita. 2.436 posti per i tifosi giallorossi

CATANZARO È aperta la prevendita per la gara Cremonese-Catanzaro di sabato 8 marzo. La capienza del settore ospiti “Curva Nord” è di 2.436 spettatori (compresi 11 posti riservati ai tifosi diversamente abili non deambulanti e relativi accompagnatori). La richiesta per i posti riservati ai diversamente abili (e, se aventi diritto, ai loro accompagnatori) dovrà pervenire dalle ore 12 di lunedì 03 marzo fino alle ore 12 di giovedì 06 marzo 2025 direttamente alla Us Cremonese al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1mFrN7YQr2iVY2E1UAxKZ6AhbrU48ZUhuWyuvslEzxzs/edit.

Come da determinazione O.N.M.S. n. 08/2025 del 27 febbraio 2025 prevista la “vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Catanzaro esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Us Catanzaro 1919”. Per i tifosi del Catanzaro residenti fuori dalla provincia di Catanzaro o non in possesso della tessera “di fidelizzazione U.S. Catanzaro, 1919” si consiglia l’acquisto nel settore Tribuna Distinti Nord A (Dna) e Tribuna Distinti Nord B (Dnb) nella modalità scelta in mappa.

Il prezzo del settore ospiti

Intero: 15 euro più prevendita e commissioni società emittente.

Giovane: 10 euro (riservato a ragazzi/e dai 14 anni COMPIUTI ai 18 anni non compiuti al giorno gara) + commissioni società emittente.

Under 14: 5 euro (ragazzi/e di età INFERIORE ai 14 anni al giorno gara) + commissioni società emittente.

Promozione donna 8 marzo: 1 euro più prevendita (riservata a tutte le donne – acquistabile esclusivamente presso le ricevitorie autorizzate Ticketone).

I titoli sono acquistabili su https://sport.ticketone.it e presso le ricevitorie abilitate Ticketone ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/.

