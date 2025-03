Giro del mondo della Amerigo Vespucci, Talarico Cravatte fornitore ufficiale dei cadeaux istituzionali

il riconoscimento

ROMA Con grande orgoglio, Talarico Cravatte, storica maison romana specializzata nella produzione artigianale di cravatte e foulard in seta di altissima qualità, annuncia la propria collaborazione con la Marina Militare Italiana in occasione del giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci, universalmente riconosciuta come “la nave più bella del mondo”.

Per celebrare questa impresa straordinaria, che ha preso il via nel luglio 2023 e porterà la Vespucci a solcare i mari di tutti e cinque i continenti fino al febbraio 2025, Talarico è stata selezionata come fornitore ufficiale dei cadeaux istituzionali che verranno offerti alle autorità civili, militari e diplomatiche incontrate durante le prestigiose tappe del viaggio.





Un simbolo di eleganza e tradizione italiana

Per questa occasione unica, Talarico ha ideato e realizzato una cravatta celebrativa in esclusiva e un foulard iconico, interamente confezionati a mano in Italia utilizzando pregiata seta comasca. Ogni pezzo è pensato per raccontare, attraverso il design e i dettagli, i valori che accomunano la tradizione marinaresca e l’eccellenza del Made in Italy: rigore, stile, artigianalità e passione. Le cravatte e foulards personalizzati con finiture dedicate e il sigillo della storica nave, diventeranno simbolo tangibile del legame tra l’Italia e i paesi ospitanti, sottolineando il ruolo diplomatico e culturale che accompagna la circumnavigazione della Vespucci.

Una missione di prestigio internazionale

Con oltre 30 tappe programmate e migliaia di miglia nautiche percorse, il giro del mondo della Amerigo Vespucci ha rappresentato una straordinaria vetrina internazionale per le eccellenze italiane. In questo contesto, Talarico è orgogliosa di affiancare la Marina Militare come ambasciatrice dello stile e del savoir-faire italiano. «Essere stati scelti per rappresentare il nostro Paese attraverso uno degli emblemi più amati e rispettati della nostra tradizione navale è per noi un onore immenso», afferma il calabrese Maurizio Talarico, fondatore della maison. «Le nostre creazioni hanno accompagnato la Vespucci in questo viaggio straordinario, portando in dono un pezzo del sistema produttivo del paese Italia e il valore senza tempo della nostra arte sartoriale».

Con questa collaborazione, Talarico rinnova il proprio impegno nella promozione dell’eccellenza artigianale italiana nel mondo, unendo tradizione e innovazione per creare oggetti destinati a durare nel tempo e nella memoria di chi li riceve.

