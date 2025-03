Lamezia, al Pd non resta che fare la sinistra. L’asso nella manica di Forza Italia

verso le amministrative

LAMEZIA TERME Le ore decisive per le Comunali di Lamezia Terme. Sono quelle che secondo gli analisti politici si consumeranno tra oggi e domani, con i partiti e gli schieramenti che si accingono a chiudere le caselle più importanti, quelle dei rispettivi candidati sindaco. Praticamente chiusa la questione nel campo del centrosinistra, con Doris Lo Moro che ormai veleggia incontrastata dopo gli endorsement ufficiali di quasi tutti i partiti della coalizione e dell’area centrista, buona ultima Azione: sabato scorso si sarebbe dovuta svolgere l’assemblea degli iscritti del Pd che però non c’è stata, perché paradossalmente ai democrat non è rimasto altro che adeguarsi al vento generale in favore della Lo Moro sospinto dalle altre forze del centrosinistra e dagli stessi dem coerenti sulla linea da seguire. Come il segretario della federazione provinciale Domenico Giampà, uno dei pochi a non tentennare in questa fase di trattative caratterizzata invece da un atteggiamento eccessivamente prudente, ai limiti dell’inerzia, della segreteria regionale del Pd e del Nazareno.

Il campo del centrodestra

Ma i “bene informati” segnalano nelle ultime ore una accelerazione anche nel campo del centrodestra, a sua volta molto “accidentato”, anche per la presenza “scomoda” del sindaco uscente Paolo Mascaro, di Forza Italia, che aspira alla ricandidatura ma il cui profilo non trova la condivisione degli alleati (sono noti i “dissapori” di Mascaro soprattutto con la Lega del deputato Domenico Furgiuele). Nelle prossime ore – si apprende da fonti del centrodestra – sarebbe in programma un tavolo dei coordinatori regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. E i nomi in ballo potrebbero essere quelli di Mascaro per Forza Italia, l’avvocato Mario Murone per Fratelli d’Italia e Antonietta D’Amico per la Lega, anche se gli Azzurri – si dice ancora – avrebbero individuato una alternativa autorevole, espressione del mondo imprenditoriale, capace di mettere tutti d’accordo, compreso lo stesso Mascaro. (c. a.)

