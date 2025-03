Viola Reggio Calabria, vittoria convincente contro Bari

basket serie b

REGGIO CALABRIA La Viola vince, davanti al pubblico amico. Prova quasi impeccabile, eccezion fatta per un giro a vuoto nel quarto periodo con un break di nove a zero per gli ospiti, immediatamente ricucito. Il pubblico ha accolto con gradevole piacevolezza le novità del Palacalafiore con un maxi-cubo-led stellare. La squadra ha risposto con una prova maiuscola battendo l’imprevedibile Adria Bari. I ragazzi di Giulio Cadeo vincono 87-66. La squadra di casa ha dominato fin dall’inizio, con un ottimo avvio e un gioco di squadra convincente. Nel primo quarto, la Viola si è portata in vantaggio (23-16) grazie ai punti di Ani, Dell’Anna e Paulinus. Convince Boniciolli in regia, mentre Giovanni Cessel si è fatto trovare pronto in fase difensiva con qualche bella stoppata. In realtà, le rotazioni neroarancio appaiono lunghissime con tanti effettivi in evidenza. Nel secondo quarto, nonostante qualche reazione degli ospiti con Riccardo Callara sugli scudi, la Viola ha allungato il distacco, chiudendo la prima metà sul 45-32. Il terzo quarto è stato decisivo: la Viola ha consolidato il vantaggio, portandosi a più 22 (71-49). Nell’ultimo quarto, i pugliesi hanno tentato una rimonta, riducendo il gap a -13, ma la Viola ha reagito prontamente, con Ani a guidare le operazioni offensive (saranno 27 per lui al termine della gara). La partita si è conclusa sul 87-66, con la Redel che si è aggiudicata una vittoria importante che le permette di continuare la corsa verso la vetta. Tra i protagonisti della Viola spicca Ani, autore di diverse triple e punti decisivi, ma è il collettivo, grintoso e ritrovato l’arma fondamentale. Per gli ospiti, Callara e Rodriguez hanno provato a tenere viva la partita, ma non sono bastati per contrastare la solidità della squadra di casa. Una prestazione di squadra convincente.

Il tabellino

Redel Viola-Adria Bari 87-66

(23-16, 22-16, 26-17, 16-17)

REDEL: Idiaru 10, Ani 27, Paulinus 12, Simoneti 9, Boniciolli 10 Cessel 2, Donati 1, Dell’Anna 10, Nicolò, Marinelli 2, Traorà, Bangu 4. All.: Cadeo

BARI: Pelucchini 3, Rodriguez 11, Diomede, Lupo 3, Callara 20, Preite, Anibaldi 11, Tartamella 16, Guerrieri, Madonna 2. All.: Console.

ARBITRI: Greco e Catania

Foto Redel Reggio Calabria

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato