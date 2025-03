Volo Crotone-Roma, passeggeri restano a terra per la sostituzione dell’aereo

il caso

CROTONE Diciotto passeggeri, possono prenotare sul volo Crotone-Roma operato da SkyAlps, si sono visti negare l’imbarco nell’aeroporto di Crotone a causa della sostituzione dell’aereo con uno di capacità inferiore. E’ quanto fa sapere il Comitato cittadino aeroporto della città calabrese. «L’aereo previsto, con 76 posti – è detto in una nota del Comitato – è stato rimpiazzato senza preavviso da un velivolo con soli 32 posti, lasciando una terra ben 18 passeggeri. Un episodio che sottolinea ancora una volta la precarietà del servizio aereo per Crotone e il trattamento inadeguato riservato ai viaggiatori, spesso costretti a subire disservizi senza soluzioni immediate e concrete. Mentre si registrano queste gravi difficoltà – riporta ancora la nota – si apprende che a breve verrà inaugurato il punto bar dell’aeroporto di Crotone. Sebbene sia positivo che la struttura aeroportuale si arricchisca di servizi accessori, la vera priorità per i cittadini resta la garanzia di voli affidabili e regolari. Un aeroporto non può essere considerato realmente funzionante se i collegamenti aerei continuano a essere incerti e se i passeggeri sono costretti a fronteggiare situazioni come quella odierna. vive in aree periferiche e svantaggiate. Questo significa che il servizio aereo non può essere gestito con superficialità o con soluzioni temporanee che penalizzano i cittadini. L’obiettivo della Continuità Territoriale è quello di assicurare ai residenti la possibilità di spostarsi con la stessa dignità e le stesse opportunità di chi vive in zona meglio servite. Tuttavia, episodi come quello di oggi dimostrano che tale principio non viene rispettato nella sua essenza».

