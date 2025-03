Caso pontili a Catanzaro, la Carmar: «Ci hanno impedito di difenderci»

la precisazione

CATANZARO «Al solo fine di chiarire il reale succedersi dei fatti, la Carmar Srl, gestore dei pontili nel Porto di Catanzaro, ritiene di dover replicare alle dichiarazioni rese dall’Assessore al Patrimonio Antonio Battaglia utilizzando il medesimo mezzo comunicativo. Innanzi a specifiche contestazioni da parte della Guardia Costiera di Soverato, la Carmar, dopo aver già espresso memorie specifiche entrando nel merito il 02/12/2024 in attesa dell’accesso agli atti per conoscere gli allegati non trasmessi all’Amministrazione Comunale, ha richiesto e ottenuto (dalla dirigente del Settore Demanio e dalla Guardia Costiera) di poter effettuare verifiche mediante immersioni nello specchio d’acqua portuale da parte di un perito sommozzatore. Nelle more della restituzione della relazione peritale (consegnata peraltro oggi 05/03/2025), la dirigente del Settore ha ritenuto invece di dover chiudere con solerzia il procedimento, senza attendere l’esito delle verifiche dalla stessa autorizzate e senza consentire alla Carmar di potersi difendere, sebbene non vi siano termini perentori. La circostanza è davvero spiacevole non solo perché l’esito delle immersioni ha consentito di chiarire e fugare i dubbi della Guardia Costiera, quanto perché la dirigente era a conoscenza della imminenza del deposito della memoria e dell’avvenuta verifica tecnica, con nota del nostro studio legale del 24/02/2025, dove è stato comunicato alla dirigente che “I dati ottenuti parrebbero porsi in aperto e irrefutabile contrasto con la relazione dei Vigili del Fuoco”.L’auspicio è che il malinteso e l’errore degli Uffici possano chiarirsi nell’immediatezza, entrando finalmente nel merito dei fatti e attivando un confronto richiesto da mesi dalla Carmar, consentendo la continuità delle attività portuali che hanno dato sinora riscontri positivi dopo anni di inattività». Così in una nota la Carmar.

