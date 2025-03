De Masi: «In Calabria è normale convivere con la criminalità, questo è inaccettabile» – VIDEO

supplemento d’indagine

LAMEZIA TERME La storia coraggiosa di un imprenditore che si è ribellato alla ‘ndrangheta, senza piegarsi mai di fronte a minacce e attentati. Un uomo guidato dalla dignità tramandata nelle generazioni, dal padre Peppe ai figli. Antonino De Masi si racconta in un libro «struggente e intenso» scritto insieme al noto giornalista Pietro Comito. Edito da Compagnia editoriale Aliberti, “Inferi” è disponibile da pochi giorni in libreria e sarà al centro della nuova puntata di Supplemento d’indagine, il talk condotto da Danilo Monteleone in onda stasera alle 20:40 su L’altro Corriere Tv. Un’opera autobiografica «che non parla solo di ‘ndrangheta», come sottolineano gli autori, ma anche dell’infanzia con la madre e il padre protagonisti e dei sentimenti di un uomo che con coraggio, di fronte ai soprusi della ‘ndrangheta, ha deciso di ribellarsi. «In Calabria abbiamo normalizzato vivere con la criminalità, questo per me è inaccettabile. Così ho intrapreso questa strada, senza mai pentirmene» afferma De Masi.

Un libro che «non vuole essere solo un racconto di sventure», ma raccontare anche l’orgoglio, il coraggio e le emozioni più intime dell’imprenditore. Un “manifesto” di speranza per la rinascita della Calabria. «Dobbiamo cambiare narrativa, far capire che i calabresi veri sono quelli che con coraggio e sacrificio combattono, come ha fatto Nino De Masi» ha aggiunto Pietro Comito. Una resistenza di cui l’imprenditore non si pente, ma anzi scuote colleghi e cittadini a ribellarsi anche loro: «Non si può più avallare questa cultura, non possiamo ereditare ai nostri figli questi criminali. La resistenza deve partire proprio dalla Calabria e dai calabresi. La dignità è la vera libertà e noi non possiamo mai perderla». (redazione@corrierecal.it)

L’anteprima:

