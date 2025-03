“Da oggi in poi”, al via le riprese del lungometraggio di Gianluca Gargano con gli alunni dell’Iti “Monaco” di Cosenza

Cinema per la Scuola

COSENZA Sono iniziate a Cosenza le riprese del progetto CIPS, Cinema per la Scuola finanziato dal ministero dell’Istruzione e dal ministero della Cultura, che ha come protagonisti gli studenti dell’ITI Monaco di Cosenza. Il progetto, arrivato tredicesimo in graduatoria nazionale su oltre 1400 scuole e primo in Calabria (con solo due scuole finanziate) rappresenta un fiore all’occhiello in ambito formativo cinematografico nazionale rivolto alle scuole.

Ideato dal regista e produttore Gianluca Gargano, docente nazionale CIPS e fortemente voluto dalla dirigente Fiorangela D’Ippolito e dal collegio dei docenti, ha un duplice scopo: raccontare attraverso la realizzazione di un film storie di vita vera i cui protagonisti sono gli stessi studenti e formare dei veri e propri professionisti del cinema grazie ad un percorso teorico-pratico che, dalla scrittura alla realizzazione, li unisca a veri e propri professionisti del settore.

Il percorso formativo, che parte dalla scrittura con 80 ore di di pratica, ha avuto una fase didattico-teorica in aula che ha visto i ragazzi cimentarsi nei vari reparti (produzione, regia, fotografia, costumi, trucco, macchinisti, elettricisti, audio, prost-produzione). Le riprese del “lungometraggio sociale” (questa la locuzione più appropriata per definirlo) ha come titolo “Da oggi in poi”.

Grazie al patrocinio gratuito della Calabria Film Commission, che prevede dei veri e propri stage sul film finanziati dalla fondazione che verranno girati in Calabria, gli oltre 30 ragazzi che partecipano al progetto avranno una vera e propria opportunità di affacciarsi al mondo del cinema. Un circolo virtuoso che fa bene al “Cinema dell’Anima” e all’Anima del Cinema.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato