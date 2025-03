Accoltellò un uomo, ma era legittima difesa. Assolto un cosentino

la sentenza

COSENZA E’ stato assolto Z.E. dal Tribunale di Cosenza (giudice Guglielmini) dal reato di lesioni. È stata accolta la tesi difensiva degli avvocati Michele Franzese ed Erika Rodighiero. Z. E., contrariamente all’assunto accusatorio che lo vedeva autore di un accoltellamento con un fendente di 14 centimetri (con persona offesa refertata per ferite di arma da taglio), ha provato la sua innocenza, reagendo ad una violenta aggressione – avvenuta per futili motivi – per tutelare la propria incolumità, risultando sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa. (f.b.)