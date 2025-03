‘Ndrangheta, il boss Franco Muto lascia il carcere e passa ai domiciliari

la decisione

CETRARO Il boss Franco Muto lascia il carcere di Secondigliano e passa agli arresti domiciliari. È l’effetto della decisione seguita al ricorso presentato dall’avvocato Michele Rizzo, legale del boss cetrarese, che aveva richiesto il differimento della pena ai domiciliari per via delle precarie condizioni di salute dell’85enne. La Cassazione, nei giorni scorsi, aveva annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l’istanza del legale. In attesa di una nuova determinazione, Muto può lasciare l’istituto penitenziario. (f.b.)

