«No a una pensione da fame». La protesta degli ex Lsu-Lpu alla Regione

la vertenza

CATANZARO Un centinaio di ex Lsu-Lpu della Calabria ha inscenato un sit-in di protesta davanti la sede della Regione Calabria per denunciare la mancata erogazione dei contributi pensionistici da 20 anni. A promuovere il sit-in il sindacato Usb, che ha chiesto un incontro con il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. A illustrare i termini della vertenza Aurelio Monte, dell’Usb Calabria, storico portavoce dei precari: “Raccogliamo le sollecitazioni dei lavoratori che man mano che vanno in pensione si accorgono di avere una pensione da fame. Purtroppo già tantissimi anni fa, quando abbiamo avuto un incontro all’Inps nazionale, ci avevano detto che “siete i precari di adesso e sarete i precari e morti di fame del futuro”, e infatti così è stato. Abbiamo lavoratori che prendono appena 400 euro di pensione dopo che hanno lavorato 25-30 anni nella pubblica amministrazione. E’ semplicemente una vergogna”. Un’altra richiesta degli ex Lsu-Lpu – ha poi aggiunto Monte – “riguarda l’aumento delle ore, perché abbiamo ancora lavoratori che lavorano a 24 ore nei Comuni dopo 30 anni di precariato e hanno uno stipendio basso. Lavorare a 24 ore significa fare la fame”. I rappresentanti dell’Usb Calabria hanno infine riferito che se non arriveranno risposte dalla Regione si passerà a forme di mobilitazione più forti, compreso lo sciopero. Al sit-in hanno partecipato, in segno di solidarietà, anche alcuni sindaci di Comuni che si avvalgono del lavoro di questi precari, tra questi il primo cittadino di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, e il primo cittadino di Mongiana, Francesco Angilletta. Al sit-in ha aderito anche Potere al Popolo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato