Scuola di Filadelfia, Orrico: «Gravi conflittualità». Interrogazione al ministro

il caso

VIBO VALENTIA «La scuola è un luogo, lo dicono le disposizioni legislative, di pari dignità dei ruoli, rispetto reciproco e libertà di espressione in cui devono albergare valori democratici. Un clima che non sembrerebbe ritrovarsi in una storia di gravi conflittualità verificatesi nel Liceo scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo di Filadelfia (VV)». Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

«La vicenda – dice Orrico – già apparsa sugli organi stampa e sollevata più volte dall’Unione sindacale di base non è nuova ed anzi si trascina da diversi anni e vede protagonista una docente che lamenta comportamenti prevaricatori, mortificazioni e intimidazioni che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti da parte della dirigente scolastica della scuola. Tutte circostanze denunciate alle autorità giudiziarie e scolastiche competenti considerato che è già intervenuta la Guardia di finanza in funzione di polizia giudiziaria e gli ispettori inviati dall’Ufficio scolastico regionale. Purtroppo, nel nostro Paese, – prosegue l’esponente pentastellata – si fa ancora poco per garantire la salute psico-fisica dei lavoratori e fermo è il dibattito sulla necessità di provvedimenti legislativi che descrivano meglio casistiche che comunemente vengono inquadrate come mobbing. Come una riflessione andrebbe fatta sulle distorsioni dell’autonomia scolastica valorizzando, invece, le buone prassi di gestione manageriale ed evitando le derive che in alcuni casi si stanno verificando a salvaguardia di un’idea di scuola che si fa comunità educante. Ecco perché – conclude Anna Laura Orrico – ho deciso di presentare una interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione e del merito Valditara per chiedergli di fare piena chiarezza sulla questione e se non ritenga in tal senso opportuno una ulteriore verifica attraverso l’invio di ispettori».

