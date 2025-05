le previsioni

LAMEZIA TERME Allerta gialla in Calabria per la giornata di domani. Lo prevede l’ultimo bollettino della Protezione civile regionale. In particolare, sono attese su tutta la regione piogge sparse e temporali isolati.

Intanto, “iLMeteo.it” comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

VENERDI 09 MAGGIO: Nord: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni che dalle Alpi scenderanno a livello locale anche sulle zone pianeggianti. Centro: La giornata trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso. Sono previsti dei rovesci pomeridiani su Appennini e zone vicine. Sud: Giornata che trascorrerà con il passaggio di rovesci o temporali su gran parte delle regioni. Saranno più forti su Calabria e Appennini.

SABATO 10 MAGGIO: Nord: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Centro: Cielo molto più nuvoloso sui settori orientali. È atteso qualche rovescio sugli Appennini. Tempo più soleggiato sul versante tirrenico. Sud: Giornata con condizioni di tempo spesso soleggiato, il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso, salvo piovaschi sugli Appennini.

DOMENICA 11 MAGGIO: Nord: In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo, soltanto sulle Alpi, nel pomeriggio, potrà scoppiare qualche isolato temporale Centro: Giornata con cielo a tratti nuvoloso o localmente coperto. Sono attese alcune piogge pomeridiane sui rilievi. Temperature in aumento. Sud: Giornata prevalentemente asciutta, ma il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o spesso anche coperto. Temperature massime in aumento. (ANSA)