Papa Leone XIV, Occhiuto: «dieci volte la parola pace nel discorso»

le reazioni

CATANZARO «Dieci volte la parola pace nel primo discorso». Così il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, commenta l’elezione del nuovo Pontefice Papa Leone XIV. «Con grande gioia e profonda emozione, esprimo le sincere congratulazioni, mie e del Consiglio regionale della Calabria, a Papa Leone XIV. Questo è un momento di grande significato religioso, per la Chiesa e per tutti i fedeli del mondo». Lo afferma, in una dichiarazione, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. «L’elezione di Papa Leone XIV – aggiunge – assicura una guida spirituale rilevante per affermare, con rinnovata energia, il valore fondamentale della pace, in un mondo attraversato da conflitti e guerre sanguinose. Per la Calabria, impegnata a fronteggiare sfide sociali complesse, l’arrivo di Papa Leone XIV è motivo di nuova e fervida speranza, per illuminare il cammino delle nostre comunità, nel rispetto assoluto della persona umana e in particolare delle persone più fragili. L’auspicio è che Sua Santità possa pianificare, compatibilmente con gli impegni pastorali, una visita in una terra ricca di storia, cultura e tradizioni come la Calabria».

