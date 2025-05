habemus papam

ROMA Robert Francis Prevost è il nuovo Papa, prende il nome di Leone XIV. Prefetto del Dicastero per i Vescovi, Arcivescovo-Vescovo emerito di Chiclayo, è nato il 14 settembre 1955 a Chicago (Illinois, Stati Uniti). Nel 1977 è entrato nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino (O.S.A.), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Il 29 agosto 1981 ha emesso i voti solenni. Ha studiato presso la Catholic Theological Union di Chicago, diplomandosi in Teologia.

Gli istanti precedenti l’affaccio

Il nuovo Papa si è recato nella “Stanza delle lacrime”, adiacente alla Cappella Sistina. Dopo qualche istante di raccoglimento ha indossato la talare bianca. E’ seguito un saluto ai cardinali e l’affaccio dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro per presentarsi ai fedeli. Dalla stessa Loggia sarà l’annuncio “Habemus papam“, pronunciato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti.

Elezione record

L’elezione del nuovo pontefice, successore di Francesco, è stata tra le più brevi degli ultimi 150 anni. Dal 1900 in poi sono stati cinque i Papi eletti al secondo giorno di conclave: prima di questo è toccato a Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco. A ridosso del secondo conflitto mondiale si tenne il conclave più breve del secolo scorso: bastarono tre scrutini in due giorni ad Eugenio Pacelli per salire al soglio pontificio con il nome di Pio XII, il 2 marzo del 1939. Albino Luciani raggiunse il quorum in due giorni e quattro scrutini diventando Papa il 26 agosto del 1978 con il nome di Giovanni Paolo I. Anche Joseph Ratzinger, primo Papa del terzo millennio con il nome di Benedetto XVI, fu eletto in due giorni e quattro scrutini, il 19 aprile del 2005. A Jeorge Mario Bergoglio sono stati sufficienti cinque scrutini e due giorni il 13 marzo 2013. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato