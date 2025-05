Il Cosenza perde anche l’ultima in casa: il Cesena si impone 0-1 al Marulla

il risultato

COSENZA Il San Vito Marulla saluta la Serie B nel modo peggiore possibile: con l’ennesima sconfitta di una stagione a dir poco negativa e le proteste dei tifosi contro la società. Pochi tifosi e partita subito sospesa dopo neanche un minuto di gioco per lancio di razzi pirotecnici dall’esterno dello stadio. Ripresa dopo 5 minuti, in campo succede poco: al 12esimo arriva subito il gol di Simone Bastoni, che porta in vantaggio il Cesena. Il Cosenza non reagisce e il primo tempo finisce senza particolari emozioni. Ripresa che inizia con l’infortunio di Micai, costretto ad abbandonare il campo dopo 12 minuti all’esordiente Vettorel. I Lupi provano a reagire ma senza trovare il gol. Partita che si conclude con un 0-1 per il Cesena che va ai playoff e una sconfitta amara per un Cosenza già retrocesso.

Il tabellino

COSENZA (3-4-2-1): Micai sv (12’st Vettorel 6); Sgarbi 6, Hristov 6, Dalle Mura 5; Cimino 5.5 (12’st Ciervo 5), Gargiulo 5.5, Kourfalidis 5.5 (33’st Cruz sv), Ricci 5.5 (22’st D’Orazio 5); Kouan 6, Rizzo Pinna 6.5; Artistico 5.5 (12’st Novello 5). In panchina: Baldi, Charlys, Fumagalli, Ricciardi, Caporale, Venturi, Contiero. Allenatore: Alvini 5.5. CESENA (3-5-1-1): Klinsmann 6.5; Ciofi 6.5, Prestia 6, Mangraviti 6; Ceesay 6.5 (43’st Adamo sv), Francesconi 6.5, Calò 6 (28’st Mendicino 6), Bastoni 6.5 (1’st Antonucci 5), Celia 6; Saric 5.5 (20’st Berti 6); Shpendi 5.5 (44’st Donnarumma sv). In panchina: Pisseri, Siano, Tavsan, Piacentini, La Gumina, Pieraccini, Coveri. Allenatore: Mignani 6. ARBITRO: Prontera di Bologna 6. RETE: 12′ pt Bastoni. NOTE: spettatori 1.078 di cui 116 ospiti. Ammoniti: Saric, Sgarbi, Francesconi. Angoli: 7-2 per il Cosenza. Recupero: 9′, 5′.

