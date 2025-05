Lavori non autorizzati, sequestrati due manufatti a Vibo Marina

abusivismo edilizio

VIBO VALENTIA Continuano i controlli edilizi della Polizia Locale di Vibo Valentia che in questi giorni ha monitorato una zona della frazione marina notando alcuni lavori edili all’interno di un terreno. Gli agenti hanno deciso di ispezionare l’area scoprendo che erano in corso alcuni lavori edili consistenti nella realizzazione di una platea in cemento armato con la realizzazione dei relativi pilastri, e in un immobile di circa 150 mq rifinito solo esternamente. Il proprietario era privo di qualsiasi titolo autorizzativo e pertanto gli agenti della Polizia Locale, affinché si impedisse la prosecuzione dei lavori edili abusivi, hanno deciso di sottoporre a sequestro penale i due manufatti e denunciando alla Procura della Repubblica il proprietario per i previsti reati edilizi. L’Autorità Giudiziaria appurato l’operato della Polizia Locale ha convalidato il relativo sequestro.

