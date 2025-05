Catanzaro, il nome di Traversa unito per sempre al Parco della Biodiversità

l’omaggio

CATANZARO Michele Traversa per sempre nella “sua” casa. In un clima di profonda commozione oggi ufficialmente il Parco della Biodiversità di Catanzaro, il “gioiello verde” creato proprio a Michele Traversa, è stato intitolato al leader politico scomparso lo scorso 11 aprile. L’intitolazione, decisa dal Consiglio provinciale all’unanimità, rappresenta un riconoscimento praticamente dovuto, si potrebbe dire naturale, al contributo decisivo di Traversa nella nascita e nella valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della città: un’area verde che unisce bellezza naturalistica, educazione ambientale, cultura e socialità. Valori che hanno sempre contraddistinto l’azione politica e amministrativa dell’ex sindaco, deputato e presidente della Provincia. La cerimonia di intitolazione, alla quale hanno partecipato anzitutto i familiari di Traversa, ha rappresentato dunque un momento di memoria e gratitudine verso un uomo che ha saputo coniugare visione politica e amore per il territorio, lasciando un’impronta profonda e duratura nella storia della città e della Calabria: e anche un altro momento di unità, considerando il grande rispetto che a Traversa, storico esponente del centrodestra calabrese, è stato sempre riservato anche dai suoi avversari politici e considerando la grande partecipazione corale di Catanzaro alla giornata odierna.

Il ricordo del figlio Cesare e di Wanda Ferro

Particolarmente toccanti le parole del figlio di Michele Traversa, Cesare: «Ringrazio soprattutto la città di Catanzaro e tutti i cittadini, di tutti i colori politici, che stanno dimostrando grande affetto per papà, lo stesso affetto che papà aveva per la città. Spero di poter seguire il parco come lo seguiva lui». Così come particolarmente toccante l’intervento del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, “erede” politica di Traversa: ringrazio la Provincia per questa intitolazione, conquistata sul campo, tutte le autorità, il sindaco di Catanzaro e gli altri sindaci, il prefetto, le forze dell’ordine, i tanti grandi amici di Michele, tante persone che si stringono attorno all’uomo del detto fatto, che ha saputo interpretare l’eleganza della politica. Ho tanti ricordi di Michele, dal 1992 non ci siamo separati un solo giorno, è stato un maestro nella politica e nel far comprendere che se vogliamo davvero fare una cosa la realizziamo. Qui doveva sorgere un grand insediamento di case popolari, e non c’è stato un solo giorno in cui Michele si è arreso per concretizzare l’idea di un grande parco. Traversa – ha aggiunto Wanda Ferro – ha fatto tante cose, ma questa intitolazione non è fine a stessa e dev’essere un monito a tutti: dobbiamo salvaguardare questo gioiello che appartiene a tutta la Calabria, e lo dobbiamo fare nel nome e per conto di un uomo che ha interpretato la politica come bene comune».

Gli interventi

A portare un proprio saluto nella cerimonia, anche il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa: «Non ho avuto l’onore di conoscere l’onorevole Traversa ma dalle testimonianze e dai racconti ne ho compreso il tratto umano e la capacità di essere benvoluto e amato da tutti, al di là del colore politico, e questo ci fa capire come la politica oggi dovrebbe essere: mettiamo da parte le divisioni e lavoriamo per il bene comune. Il parco è il primo luogo che ho visitato appena arrivato qui, per me che amo il verde e le passeggiate allora ringrazio l’onorevole Traversa per aver dato questo gioiello alla città». Il vicepresidente della Provincia, Francesco Fragomele, in rappresentanza anche del presidente Amedeo Mormile, ha sottolineato come «il presidente Mormile e tutti i consiglieri provinciali, di maggioranza e opposizione, dal primo istante non ci hanno pensato un attimo decidendo di intitolare a Michele questo gioiello che ha creato per la città, la provincia e l’intera Calabria. Michele da oggi lo troveremo di nuovo in questo parco». A sua volta, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha evidenziato che «questo luogo è intimamente legato all’amore di Traversa per la città e giustamente oggi si unisce per sempre questo luogo a lui. Questa bella giornata e la partecipazione di tanta gente esprimono la gratitudine della città a una persona come Traversa, che, al di là delle appartenenze, ha lavorato per rendere questa città più bella. Al di là dei diversi orientamenti politici, di Michele Traversa ho sempre apprezzato le qualità umane e l’onestà, anche quella intellettuale, e penso che sarebbe felicissimo di questa giornata». Il vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, che ha portato anche i saluti del presidente Roberto Occhiuto, ha detto: «Avrei preferito continuare a incontrare Michele, ma mi fa piacere vedere qui tutte queste persone, gli amici della città di Catanzaro e di tutto il Catanzarese. Abbiamo il dovere di portare avanti il ricordo di Michele con la migliore gestione qualitativa del parco, un compito che spetta non solo alla Provincia ma a tutti noi, perché questo parco deve essere un gioiello ancora più bello». Indirizzo di saluto anche del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: «Mai intitolazione è stata così giusta, mi congratulo con l’amministrazione provinciale. Per Michele avevo un affetto particolare perché con lui ho iniziato a fare politica e sarò più solo il giorno del mio compleanno, che coincideva con il suo». (c. a.)

