Elezioni a Rende, Tridico e Baldino lanciano Rossella Gallo

RENDE Legalità, stato sociale, sviluppo sostenibile, tutela ambientale, valore della pace e della testimonianza di pace. Di questi temi ha parlato a Rende (Cs) il parlamentare europeo Pasquale Tridico, nel suo intervento di sostegno alla candidata M5S a sindaco della città, Rossella Gallo, e ai candidati Cinque Stelle alla carica di consigliere comunale. All’iniziativa è intervenuta anche la deputata M5S Vittoria Baldino. Nonostante la pioggia, molti sono stati i partecipanti, tra esponenti e attivisti del Movimento, voci della società civile e cittadini rendesi. «Oggi – ha detto Tridico – noi siamo qui a sostenere dei candidati nuovi. Avete sentito la freschezza di questi portatori di interessi giovani, anche studenti che rappresentano un modo nuovo di fare politica. Ammiriamo il coraggio di queste persone che si impegnano sapendo di affrontare una battaglia difficile. Questo è anche il Movimento Cinque Stelle: costruire delle liste, stare nelle comunità locali e aprire delle sedi. Noi vogliamo radicarci nel territorio con una partecipazione fisica, pure per marcare la differenza rispetto agli altri. Siamo qui con Rossella Gallo, che il 25 e il 26 maggio sosterremo con tutte le nostre forze». Tridico ha ricordato che, rispetto a Lamezia Terme, dove il centrosinistra sostiene un unico candidato a sindaco, «a Rende le cose sono andate diversamente perché altri hanno fatto battaglie contro la legalità, non a favore». Proprio la legalità, ha evidenziato il parlamentare europeo, «è il fondamento del Movimento Cinque Stelle», tanto più per cambiare l’amministrazione pubblica in luoghi come Rende, che hanno subito lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Tridico, che ha rammentato la recente manifestazione pubblica a Catanzaro per il diritto alla salute, cui ha peraltro dato un contributo di prospettiva, ha poi parlato di «Stato sociale», per esempio «i servizi locali, la mensa, l’assistenza agli anziani», precisando che quanto «manca a livello nazionale può essere sussidiato a livello locale». Per il Movimento, ha aggiunto, lo Stato sociale è fondamentale, specie «quando i bandi comunali o regionali non garantiscono salari minimi ai lavoratori delle mense, ai lavoratori che si occupano degli anziani o dei bambini». Tridico ha ricordato anche la lunga battaglia M5S a Rende per la bonifica dell’area dell’ex Legnochimica e ribadito che è prioritario risanare quel sito. Il parlamentare europeo ha concluso rimarcando l’esigenza di sensibilizzare le coscienze affinché cessino le guerre, che a Gaza come nel resto del mondo producono morte, fame e distruzione.