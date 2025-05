L’ultima bottega artigiana di coltelleria in Sila

la storia

I riflettori si sono da poco spenti sulla settimana della Calabria nel padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025 , che si è tenuta dal dal 20 al 26 aprile 2025 grazie alla Regione Calabria e al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali che hanno portato le Eccellenze Calabresi nel palcoscenico piu importante al Mondo, la vetrina “Il metallo forgiato: eredità e futuro” ha destato particolare interesse e la Calabria riscopre la tradizione coltellinaia grazie a Salvatore Tarantino, ultimo erede dei “curtellari” di Pedace . La sua collezione, esposta sotto i portici del “Saper Fare”, non è solo una celebrazione dell’artigianato, ma un ponte tra due culture e un grido d’allarme: «Lavoro da solo, ogni giorno, in quella che potrebbe essere l’ultima bottega attiva in Calabria. Vorrei giovani curiosi, tra i 14 e i 24 anni, a cui trasmettere 300 anni di sapere», racconta Salvatore, forgiando parole come fossero lame.

La Calabria ha stupito con un viaggio attraverso i Portici del Saper Fare, dove otto bauli a vetrina in legno nostro autoctono realizzati dalle sapienti mani del maestro artigiano Giovanni Cugliari hanno racchiuso il sapere artigiano antico e moderno della regione: coltelli, gioielli, pipe, ceramiche, tessuti ed essenze, hanno raccontato l’evoluzione di una tradizione che non smarrisce la propria identità con i suoi bauli espositivi ricchi di artigianato. Con una media di visite di 7.000 persone al giorno le persone hanno ammirato la fusione tra tradizione, identità e innovazione. A rendere tutto ancora più magico, il video firmato dal celebre regista Giacomo Triglia ha accompagnato l’esposizione del baule vetrina dei metalli forgiati. Girato nella bottega-museo, nel cuore della Presila cosentina, le immagini catturano le fasi di creazione dei coltelli realizzati a mano da Salvatore, dal fuoco alla forgiatura e rifinitura, con un focus particolare sul set di coltelli identitari e innovativi che ha realizzato in collaborazione con il grande Chef Stellato Antonio Biafora, un tributo all’identità calabrese ed alla dedizione di chi lavora con le mani e il cuore.







La collezione di Osaka: 30 opere tra radici e futuro

I 30 oggetti esposti – già oggetto di interesse per TV Tokyo, che ha dedicato due puntate in passato al maestro – raccontano la Calabria attraverso il metallo:

Coltelli tradizionali chiudibili con manico in faggio Silano e design attuale U Zaccagnu: chiudibile utilizzato per lo più da uomini anticamente.

La Mozzetta: simbolo di praticità contadina, oggi icona di design.

Il Coltello del Frate: anticamente con forchetta integrata, omaggio alla spiritualità e alla convivialità. Eccellenze moderne Coltelli da chef in cumai e sanmai (stratificazioni d’acciaio giapponesi), forgiati per stelle Michelin e appassionati.

e (stratificazioni d’acciaio giapponesi), forgiati per stelle Michelin e appassionati. Arvo: coltello da escursione dedicato al Lago Arvo, “perla della Sila”, con lama resistente e fodero in cuoio lavorato. Dialogo con il Giappone Attrezzi per bonsai: creati con i consigli del maestro Kunyo Kobayashi , fusione tra precisione nipponica e materie prime calabresi come il faggio silano.

, fusione tra precisione nipponica e materie prime calabresi come il faggio silano. Innaffiatoio in rame: design ispirato al ferro battuto calabrese, realizzato dopo l’esperienza con i maestri giapponesi. Storia vivente Due coltelli del 1700 di Pedace, tra cui una Coltella Calabrese finemente incisa: Lato A : un leone, simbolo di forza . Lato B : un lupo silano, guardiano dei boschi calabresi. «ogni coltello è un viaggio nel tempo».

finemente incisa:

«Osaka non è un traguardo, ma un inizio»

La partecipazione all’Expo segna un ritorno in Giappone per Tarantino, già protagonista su TV Tokyo nel 2016 : «In una puntata mi portarono a restaurare un innaffiatoio antico sotto gli occhi del maestro e delle telecamere di TV Tokyo. Ora, esporre a Osaka è un abbraccio tra due popoli che amano la perfezione silenziosa delle mani», spiega Salvatore. La vetrina è stata ripresa nuovamente dalla tv nipponica, affascinata dal legame tra i coltelli silani e la filosofia “monozukuri” (l’arte di creare con dedizione assoluta).

Perché questa storia merita di essere raccontata?

Unicità : Salvatore è l’ ultimo coltellinaio calabrese a praticare l’arte come mestiere a tempo pieno.

: Salvatore è l’ a praticare l’arte come mestiere a tempo pieno. Eredità culturale : I coltelli di Pedace erano doni nuziali, simboli di status, strumenti di lavoro. Oggi rischiano di diventare reperti.

: I coltelli di Pedace erano doni nuziali, simboli di status, strumenti di lavoro. Oggi rischiano di diventare reperti. Impatto globale: La collaborazione con Kobayashi e il successo a Osaka dimostrano che l’artigianato può essere linguaggio universale.

Appello ai giovani: «Diventate custodi di bellezza»

«Non voglio essere l’ultimo curtellaru», conclude Salvatore. «Cerco ragazzi che amino le mani sporche , il rumore dell’acciaio battuto, la pazienza di scolpire il legno e il corno. A Osaka ho portato la Calabria: ora spero che la Calabria risponda».

