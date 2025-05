Cosenza, le incognite sul futuro: torna Milicchio con i “I fatti del calcio”. Tra gli ospiti Tonino Raffa

calcio in tv

COSENZA Torna questa sera alle ore 20.40 su L’altro Corriere Tv(canale 75 del digitale terrestre) l’appuntamento con “I fatti del calcio”, il programma sportivo condotto da Giuseppe Milicchio. La trasmissione, come sempre, dedicherà ampio spazio alle vicende del Cosenza Calcio, in un momento particolarmente critico per la squadra rossoblù.

Dopo la matematica retrocessione in Serie C, la squadra si trova ora ad un vero e proprio bivio. La gestione del patron Eugenio Guarascio è al centro delle polemiche, contestata duramente dalla tifoseria e messa sotto accusa anche dal sindaco Franz Caruso. Un malcontento crescente che ha trovato simbolica espressione venerdì scorso, in occasione dell’ultima partita casalinga della stagione al “San Vito-Marulla” contro il Cesena, terminata con una sconfitta e giocata davanti a spalti desolatamente vuoti.

A far rumore, però, non è stato il risultato sul campo, ma anche i razzi pirotecnici lanciati all’interno dello stadio dall’esterno, che hanno costretto l’arbitro a sospendere l’incontro per due volte.

Domani i Lupi affronteranno lo Spezia in trasferta, per quella che sarà l’ultima partita in Serie B: una chiusura da fanalino di coda che apre scenari preoccupanti per il futuro del club. Proprio delle prospettive rossoblù si parlerà stasera nel programma di Milicchio. Tra gli ospiti Tonino Raffa, storico giornalista Rai di “Tutto il calcio minuto per minuto”, Alberto Urban, bandiera del Cosenza, Sandro Mosca (Tuttosport), Alfredo Nardi (Il Quotidiano del Sud), Francesco Magnocavallo, consigliere della scuderia Brutia Hc che presenterà la manifestazione storica della Coppa Sila. Felice Arieta, come sempre, chiuderà la porta. (redazione@corrierecal.it)

