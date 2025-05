Il 18 maggio all’Università Magna Graecia un dialogo aperto su etica, comunicazione e innovazione nella società 4.0

l’evento

CATANZARO Un’occasione unica di confronto tra generazioni, tecnologie emergenti e società: è il Forum “Azione per i Giovani” promosso dal Distretto Rotary 2102, in programma domenica 18 maggio presso l’Auditorium dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Tema centrale dell’incontro sarà “Mondo 4.0: IO e I.A. Generazioni a confronto”, con l’obiettivo di stimolare una riflessione partecipata sulle trasformazioni radicali che l’intelligenza artificiale e il digitale stanno imprimendo al nostro modo di comunicare, curare, lavorare e apprendere. Il programma della giornata, patrocinata dalla Regione Calabria, dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Provincia di Catanzaro, dal Comune di Catanzaro e dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, si aprirà alle 9 con l’accoglienza e gli onori alle bandiere, seguiti dai saluti istituzionali affidati alle autorità rotariane e civili del territorio. A introdurre i lavori sarà Maria Pia Porcino, Governatore del Distretto Rotary 2102, seguita dall’intervento di Giovanni Petracca, Coordinatore Distrettuale Azione per i Giovani, che inquadrerà il senso dell’iniziativa. Il cuore del forum sarà animato da due prestigiose relazioni: Francesco Giorgino, professore di Comunicazione e Marketing alla LUISS di Roma e Direttore dell’Ufficio Studi Rai, affronterà il tema “Comunicare ai tempi del digitale e dell’intelligenza artificiale”, offrendo uno spaccato sulle nuove sfide della comunicazione nell’era delle piattaforme e degli algoritmi. Giovanni Cuda, Magnifico Rettore dell’UMG di Catanzaro, parlerà di “Medicina 4.0: come l’AI sta trasformando la cura dei pazienti”, illustrando applicazioni concrete e scenari futuri nel mondo della sanità digitale. A seguire, la Lectio Magistralis di Rocco Bellantone, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (nella foto), su “Le frontiere dell’intelligenza artificiale in medicina. Limiti e opportunità”, un intervento che si preannuncia come uno dei momenti più attesi, per riflettere non solo sugli orizzonti tecnologici ma anche sulle implicazioni etiche e sociali dell’innovazione applicata alla salute. A concludere i lavori sarà ancora Maria Pia Porcino, che tirerà le fila di un dialogo che punta a dare voce ai giovani, ma anche a mettere in relazione esperienze e sensibilità diverse davanti alle sfide della contemporaneità. Il Forum “Azione per i Giovani” si propone così come uno spazio aperto di confronto multidisciplinare, in cui il mondo delle professioni, dell’educazione, della sanità e delle istituzioni si incontrano per riflettere insieme su un futuro che è già presente.

