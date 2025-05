Schlein rende omaggio a Walter Schepis: «Un esempio per tutti» – FOTO

l’ora della memoria

TAURIANOVA Un omaggio a un giovane militante di sinistra, impegnato a difendere i diritti e la legalità in un territorio difficile come la Calabria. E’ quello che in visita privata la segretaria del Pd Elly Schlein ha tributato oggi a Taurianova a Walter Schepis, morto in un incidente stradale il 14 maggio 2004 a soli 28 anni. Accompagnata da grandi amici di Schepis come l’ex ministro della Sanità Roberto Speranza e il parlamentare Nico Stumpo, la Schlein prima si è recata al cimitero di Radicena per un minuto di raccoglimento insieme ai familiari e poi alla libreria Accardi, nella quale è stato allestito un angolo dedicato al giovane militante.





L’omaggio della Schlein

«Io – ha esordito la Schlein in un suo breve intervento – non ho avuto il privilegio, la fortuna di conoscere Walter Schepis ma mi sembra di conoscerlo attraverso i vostri racconti e i vostri ricordi – E vedo che anche a 21 anni da quel tragico incidente che l’ha prematuramente portato via continua a far incontrare le persone, a creare sinergie, continua a seminare. Se dopo tanti anni ci troviamo e vi trovate sempre qui a ricordare Walter è perché ha lasciato un segno nella vita di ciascuna e di ciascuno di voi. Penso che Walter possa essere un esempio per tanti giovani di oggi, per l’impegno politico che ha portato avanti sempre con passione, con determinazione, con tenacia. Walter continua a ispirarci profondamente nella lotta per la giustizia sociale, nella lotta per i diritti, nella lotta contro ogni forma di mafia. Walter – ha concluso Schlein – ha saputo sempre coniugare l’amore per il paese, l’amore per la lotta e l’amore per questa terra». (Foto tratte dalla pagina facebook di Libreria Accardi). (redazione@corrierecal.it)

