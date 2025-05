Reggio, gli chiedono una sigaretta e lo accoltellano: in fuga i 4 aggressori

paura sul lungomare

REGGIO CALABRIA Polizia e carabinieri stanno attivamente ricercando quattro persone che stamane a Reggio Calabria hanno aggredito un uomo di 44 anni, colpendolo con nove coltellate. Scenario dell’aggressione, il lungomare cittadino, mentre il ferito stava passeggiando. Avvicinato dagli aggressori con la richiesta di una sigaretta, alla risposta del 44enne di non fumare, i quattro ricercati hanno alzato la posta pretendendo il portafogli. Da qui la reazione dell’aggredito, che ha scatenato la furia del quartetto. Uno degli aggressori, infatti, ha inferto nove coltellate al 44enne, che è stato subito soccorso e ricoverato al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano per le cure del caso. Secondo quanto si è appreso, non verserebbe in pericolo di vita.

