Serie B: il Catanzaro pareggia a Mantova, il Cosenza perde 3-1 contro lo Spezia

campionato finito

CATANZARO Si chiude il sipario sul campionato di Serie B, si apre ufficialmente la corsa promozione per il Catanzaro che si è assicurato la partecipazione vincendo – la scorsa giornata – sul campo del Sassuolo per 0-2 con due reti di testa, prima di Biasci e poi di Bonini. Questa sera, i giallorossi hanno pareggiato 0-0 contro il Mantova, in un match “ponte” che serviva solo per le statistiche. Crolla il Cosenza, in trasferta contro lo Spezia. I bianconeri si impongono 3-1. Artistico sigla l’ultimo gol della stagione per i ragazzi di mister Alvini. Sconfitta inutile per i rossoblù già matematicamente retrocessi in Serie C, in ultima posizione in classifica. Dopo sette stagioni, i lupi salutano la serie cadetta. (redazione@corrierecal.it)