La Regione Calabria protagonista alla Fiera Slow Fish di Genova

l’evento

GENOVA Si è conclusa con grande successo la partecipazione della Regione Calabria alla Fiera Slow Fish di Genova, uno degli eventi di riferimento a livello internazionale per la sostenibilità e la biodiversità del mare, che si è svolta dall’8 all’11 maggio 2025. Un’importante vetrina per promuovere le eccellenze agroalimentari e ittiche calabresi, che hanno visto la partecipazione di ben 14 aziende regionali, rappresentanti di settori diversi, ma uniti dall’impegno per la qualità e la sostenibilità. Le aziende calabresi hanno portato a Genova una selezione di prodotti tipici del territorio, tra cui olio d’oliva, vino, funghi, conserve e, naturalmente, prodotti ittici freschi e trasformati, simbolo della tradizione marinara della regione. La collettiva regionale ha rappresentato un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio agroalimentare e ittico della Calabria, consolidando la presenza della regione su un palcoscenico internazionale – ha commentato l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. La partecipazione al Salone di Genova è stata un’occasione fondamentale per fare rete, promuovere la nostra regione e rafforzare il legame con i consumatori, sia italiani che internazionali.”

Un’importante novità di quest’edizione è stata la partecipazione del Gal Pesca Calabria Jonica che ha messo in luce l’impegno delle comunità locali per la valorizzazione della pesca sostenibile, facendo conoscere al pubblico le pratiche di pesca responsabile e i prodotti del mare tipici della costa ionica calabrese.