Smartwings investe sulla Calabria: presentati i nuovi voli giornalieri Lamezia-Praga

turismo e sviluppo

PIZZO Un nuovo volo giornaliero tra Lamezia e Praga, potenziando i collegamenti tra la Calabria e l’Europea nell’ottica di un aeroporto sempre più internazionale . È stata presentata questa mattina al Palazzo della Cultura di Pizzo la nuova offerta di Smartwings, la più grande compagnia aerea della Repubblica Ceca. Operante in Calabria dal 2012, il vettore ha deciso di potenziare ulteriormente i collegamenti, rendendo i voli a frequenza giornaliera tra Lamezia e Praga. Si tratta – come spiega Jan Toth, rappresentante della compagnia – dell’unico volo “daily” tra la Repubblica Ceca e l’Italia operato da Smartwings, che ha scelto la Calabria in virtù di «un mercato dinamico e in crescita». Presenti all’incontro con la stampa anche il direttore commerciale della Sacal Mauro Bolla, il sindaco di Pizzo Sergio Pititto e Cristian Ceravolo di Spazio GSA, insieme ai rappresentanti di agenzie turistiche locali e delle strutture ricettive.

Il potenziamento del servizio

La compagnia, fondata nel 1997, opera a livello internazionale tramite voli di linea, voli charter e servizi di jet privati. Nel 2024 ha effettuato oltre 53 mila voli trasportando 8 milioni di passeggeri con una flotta di 46 aerei. In Italia è presente ad Olbia, Cagliari, Catania e Lamezia Terme, con voli verso Brno, Ostrava e Praga. Dal 30 maggio al 4 ottobre prenderanno il via i voli quotidiani tra Lamezia e Praga. «Smartwings non è nuova a Lamezia, opera qui dal 2012 ma adesso ci sarà un cambiamento importante con voli di linea con frequenza giornaliera e che, oltre a portare turisti cechi in Calabria, avranno l’obiettivo di far conoscere ai calabresi la Repubblica Ceca e Praga» spiega Jan Toth. «In questi anni abbiamo visto l’interesse del mercato crescere. Se paragoniamo Lamezia Terme alle altre regioni in cui Smartwings opera, qui c’è un mercato più dinamico e costantemente in crescita. Questo lo si può vedere già dall’aumento dei viaggiatori italiani verso la Repubblica Ceca, quindi abbiamo deciso di passare a un volo giornaliero».

In crescita il mercato calabrese

«Una grande opportunità per tutto il territorio» aggiunge Mauro Bolla, direttore commerciale della Sacal. «Un’opportunità per il turismo e la ricettività ma anche per visitare una città bellissima, quella di Praga, con la comodità di avere un volo che opera tutti i giorni». Un programma previsto per l’estate a riprova «di una crescita sostenuta di tutti gli aeroporti calabresi». Anche grazie, aggiunge, ad «un progetto interessante da parte della nostra Regione Calabria che ha creduto per prima e che continua a sostenere il turismo. Già l’anno scorso con la rimozione dell’addizionale abbiamo avuto un boost di traffico, superando il nostro record precedente di sistema di 3 milioni e mezzo e arrivando a 3 milioni e 6. Quest’anno abbiamo un inverno in crescita a doppia cifra e ci aspettiamo di superare il record arrivando a 4 milioni. Quello della Repubblica Ceca – continua – deve essere per noi un mercato di riferimento: una compagnia che opera dal 2012 esclusivamente in charter che cresce a tal punto da decidere di investire in una linea, quindi dare la possibilità di comprare il biglietto diretto a tutti i passeggeri, portando da due – re frequenze settimanali il volo a tutti i giorni. Significa avere potenziale e una base solida, ma anche credere in un territorio turistico come la Calabria». (ma.ru.)

