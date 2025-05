«Diritto alla salute compromesso». A Cosenza iniziativa M5S in piazza

ciclo di agorà tematici

COSENZA «Il Gruppo territoriale del Movimento 5 stelle di Cosenza vuole aprire un dibattito pubblico su sanità e prevenzione, un tema che da sempre riguarda la vita di ogni singolo cittadino e, in Calabria in particolare, tocca livelli di drammaticità che compromettono ormai da decenni l’esercizio del diritto alla salute e alla cura così come prevedono il nostro sistema sanitario e la nostra Costituzione». Così in un una nota Carmelo Primiceri (al centro nella foto), rappresentante del Gruppo territoriale di Cosenza.

«Con un primo ciclo di Agorà – dice Primiceri – che si svolgerà nelle piazze, fisseremo un appuntamento per il confronto e l’elaborazione di proposte concrete da sottoporre ai decisori pubblici nazionali e regionali». Il primo incontro è previsto in via Tagliamento, angolo Piazza XI Settembre, a Cosenza, sabato 17 maggio 2025, dalle ore 17:30.

«L’obiettivo – prosegue l’attivista pentastellato – di questa serie di incontri è innanzitutto ascoltare le voci delle persone, delle associazioni e dei comitati, di chi lavora nel mondo sanitario e dei servizi sociosanitari. Abbiamo scelto, per iniziare, tre temi: la definizione di Sistema Sanitario Nazionale a come sia cambiato oggi il paradigma dell’assistenza sanitaria in conseguenza dell’aziendalizzazione dello stesso; un focus su liste d’attesa ed emigrazione sanitaria; la povertà sanitaria. Apriremo il microfono – conclude Carmelo Primiceri -, che terremo al centro della piazza, per raccogliere testimonianze e proposte, riflessioni e idee per renderci protagonisti di una rivoluzione per il diritto alla salute garantito per tutte e tutti. Ci auguriamo che i cittadini, che invitiamo, partecipino numerosi».