Elezioni Lamezia, Azione punta su ambiente, cultura e terme

LAMEZIA TERME «È sconcertante vedere come Lamezia non abbia centrato la sua vocazione turistica, nonostante le straordinarie potenzialità che potrebbero essere un volano per la nostra economia locale». Lo dichiara Ferdinando Platania, candidato di Azione Lamezia, che punta su una visione di sviluppo sostenibile, integrato e concreto per il territorio. «La ripartenza deve iniziare dalla salvaguardia e dal potenziamento dell’aeroporto internazionale, infrastruttura chiave per il futuro della città, da tutelare senza penalizzare il nostro scalo a vantaggio di altri aeroporti regionali».

Turismo e cultura

Tra le proposte concrete, la creazione di infopoint turistici e culturali, capaci di orientare i visitatori verso percorsi enogastronomici, storici e naturalistici. Grande attenzione anche alla valorizzazione del lungomare e del bosco litoraneo, da proteggere e integrare in un progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Particolare rilevanza assume per Azione la proposta di istituire una riserva marina nel golfo di Sant’Eufemia per tutelare l’habitat del corallo nero Antipathes dicotoma, una rarità a livello mondiale. Questa scoperta straordinaria deve diventare un elemento identitario da valorizzare con orgoglio«, afferma il candidato.

Il rilancio dell’area termale

Nel programma del candidato Sindaco Doris Lo Moro anche il rilancio dei Bagni nell’area termale di Caronte con la creazione di un parco fluviale accessibile, per rendere fruibile e integrato un patrimonio naturale e storico troppo a lungo trascurato. Infine, si punta a riattivare l’intesa con LameziaEuropa ed enti pubblici per il recupero e la riconversione del pontile ex Sir in un moderno porto turistico, opera simbolo di rigenerazione urbana e volano per l’economia del mare. «Lamezia merita di tornare protagonista: serve visione, impegno e capacità di mettere in rete le nostre eccellenze».