Pd, al via il congresso regionale per il bis di Irto. Ecco i circoli al voto – ELENCO

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Quasi duecento circoli mobilitati da oggi fino a domenica. Il Pd Calabria celebra il congresso regionale con le discussioni e le votazioni nelle convenzioni cittadine, sulla scorta del regolamento congressuale approvato nei mesi scorsi (alla fine dell’articolo si possono consultare tutti i circoli democrat nei quali si vota, giorno per giorno, provincia per provincia). Sul piano politico il congresso regionale ha in realtà già consumato tutti i passaggi, con la riconferma del segretario regionale uscente, il senatore del Pd Nicola Irto, unico candidato in forza di una scelta unitaria del partito per come anticipato dal Corriere della Calabria, con la condivisione di tutte le aree democrat, a partire dall’area Schlein, e quindi con il sigillo anche del Nazareno. La mozione a sostegno di Irto, presentata ufficialmente nei giorni scorsi all’Unical, ha come titolo “Ri-Generazione: Territorio, Identità, Futuro”. A suo sostegno ci sono circa 150 candidati all’assemblea regionale, che dovrà ratificare l’elezione di Irto dopo lo svolgimento delle convenzioni. Se sul livello regionale i giochi sono ormai fatti, cambiamenti invece sono annunciati nelle federazioni provinciali, i cui congressi si svolgeranno il 20,21 e 22 giugno: cambiamenti annunciati sicuramente a Cosenza e Reggio ma possibili anche in altre realtà. (a. c.)

I circoli in cui si vota (provincia per provincia)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato