Trasferimento d’urgenza per un neonato da Catanzaro a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare

missione salvavita

FIUMICINO Volo sanitario d’urgenza per un bimbo di soli tre mesi che, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito con la massima tempestività dall’azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il volo salvavita, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato effettuato da un equipaggio del 31/mo Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura h24, per 365 giorni all’anno, velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi brevi per questo genere di missioni. Il G-650 è decollato dall’aeroporto di Lamezia Terme poco dopo le 15.30 con a bordo il piccolo paziente, accompagnato dai genitori e monitorato costantemente durante il tragitto da un’equipe medica composta da un medico e un infermiere. Dopo circa un’ora di volo, l’aereo è atterrato allo scalo di Roma Ciampino, dove il neonato è stato immediatamente trasferito in ambulanza verso l’ospedale di destinazione per ricevere le cure necessarie. Il trasporto è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che gestisce, tra le altre cose, anche la flotta dei velivoli di Stato su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato