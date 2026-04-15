Lamezia Multiservizi Spa, record di candidature per il nuovo bando

il risultato

LAMEZIA TERME Lamezia Multiservizi S.p.A. registra un risultato di straordinaria rilevanza in occasione del recente bando di selezione pubblica per operatori, che ha raccolto oltre 3.000 candidature, confermando il forte interesse del territorio e la fiducia dei cittadini nei confronti della società.

Un dato significativo che rappresenta una chiara dimostrazione del valore sociale dell’azienda, capace di attrarre un numero così elevato di aspiranti lavoratori.

La selezione è finalizzata alla formazione di graduatorie di idonei, per varie figure professionali, alle quali attingere per l’inserimento in organico nel prossimo triennio, secondo le esigenze aziendali.

Per garantire la qualità e l’affidabilità dell’intero processo selettivo, è stata adottata una metodologia rigorosa e chiara, improntata ai principi di imparzialità e trasparenza.

La fase della preselezione prevede: un sistema di quiz a risposta multipla chiusa; un database pubblico di 5.000 domande, consultabile preventivamente dai candidati; l’estrazione, nel giorno della prova, di un questionario individuale composto da 30 domande; l’accesso alla prova tramite postazione informatica, utilizzando un codice alfanumerico associato al questionario.

La prova, della durata di 40 minuti, consente a ciascun candidato di ottenere immediatamente al termine della prova il proprio risultato, con indicazione del punteggio conseguito, garantendo così la massima trasparenza e tracciabilità del processo. Questa modalità innovativa e strutturata rappresenta un modello organizzativo efficiente, volto ad assicurare equità di trattamento, oggettività nella valutazione e rapidità nella comunicazione degli esiti.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato