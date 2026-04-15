Maltempo in Calabria, via libera a sostegni alle imprese che hanno fatto richiesta alla Prociv

il provvedimento

CATANZARO La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, del vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, Filippo Mancuso, dell’assessore allo sviluppo economico, lavoro e turismo, Giovanni Calabrese, dell’assessore al bilancio e patrimonio, programmazione fondi nazionali e comunitari, Marcello Minenna, nel merito degli interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, ha dato indirizzo al dipartimento regionale Lavoro, Imprese e Aree produttive, di predisporre, per il tramite di Fincalabra, una procedura di sostegno economico rivolta alle imprese che hanno presentato domanda tramite la piattaforma della Protezione civile, nella forma di aiuti de minimis, da finanziare con risorse dei programmi nazionali (Pac, Fsc) o derivanti da economie o dalla certificazione di progetti coerenti dei programmi comunitari.

Deciso inoltre di dare indirizzo al Dipartimento di Protezione Civile, anche avvalendosi di Fincalabra, di predisporre una procedura di sostegno economico rivolta ai privati che hanno presentato domanda tramite la piattaforma della Protezione civile, da finanziare con risorse del bilancio o provenienti dalla certificazione di progetti coerenti sui programmi comunitari.

Il dipartimento per la Programmazione unitaria, dovrà, invece, individuare le risorse disponibili e, conseguentemente, adottare gli atti per mettere a disposizione le risorse necessarie a dare copertura finanziaria alle procedure previste.

Su indicazione dell’assessore al Welfare, Pasqualina Straface, l’Esecutivo ha, poi, deliberato l’adozione del documento di programmazione degli interventi per il “Rafforzamento della rete dei Centri per la famiglia”, nel rispetto dell’Avviso pubblico dell’8 agosto 2025 del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse disponibili ammontano a 2.299.000,00 di euro.

La decisone tiene conto all’articolo 5, comma 2, dell’Avviso ministeriale che stabilisce che, entro tre mesi dalla erogazione delle risorse, le Regioni devono inviare al Dipartimento un documento di programmazione dell’intervento che includa, tra l’altro, il numero e l’ubicazione dei nuovi Centri che la Regione intende attivare.

Infine, con una delibera dell’assessore al Bilancio e Patrimonio, Marcello Minenna, la Giunta ha disposto l’iscrizione in bilancio dell’importo 18.913.934,27 euro riconosciuti dal ministero del Lavoro per l’annualità 2025 in favore della Regione Calabria, in relazione al numero di lavoratori attualmente in servizio, impegnati in attività di pubblica utilità e individuati dal dipartimento regionale Lavoro, Imprese e Aree produttive.

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