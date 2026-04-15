La Vigor Lamezia spreca troppo: a Milazzo finisce senza reti

il recupero

LAMEZIA TERME Si chiude senza gol la sfida tra Vigor Lamezia e Milazzo, recupero del girone I della serie D che lascia un po’ di rammarico ai biancoverdi per le occasioni create soprattutto nella ripresa.

Nel primo tempo la gara è equilibrata e piuttosto bloccata. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi con alcune conclusioni dalla distanza, mentre la Vigor risponde con iniziative isolate ma senza trovare precisione sotto porta. Le due squadre si affrontano a viso aperto ma senza riuscire a concretizzare, complice anche l’attenzione dei portieri.

Nella ripresa cresce la formazione lametina, che alza il ritmo e costruisce le occasioni migliori. L’episodio più importante arriva a inizio secondo tempo, quando un colpo di testa di Del Pin si stampa sulla traversa, negando il vantaggio agli ospiti. La squadra calabrese insiste, sfiorando il gol ancora con conclusioni ravvicinate e tentativi dalla distanza, ma manca sempre l’ultimo guizzo.

Nel finale la Vigor continua a spingere: Ordonez impegna il portiere avversario con un sinistro dal limite, mentre nei minuti di recupero Pussetto e Maimone vanno vicini al colpo decisivo senza però trovare lo specchio della porta.

Un pareggio che muove la classifica ma lascia la sensazione di un’occasione mancata per la Vigor Lamezia, apparsa più intraprendente nella seconda frazione e vicina più volte al gol vittoria.

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